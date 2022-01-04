В США одобрили бустерные COVID-прививки для подростков: подробности

В США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Делать третью прививку этим категориям граждан рекомендовали препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Об этом говорится на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Таким образом учреждение внесло изменения в разрешение на экстренное использование препарата.

О чем говорится в изменениях FDA:

расширить использование бустерной дозы для лиц в возрасте от 12 до 15 лет;

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сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech COVID-19 и бустерной дозой по крайней мере до пяти месяцев;

детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет разрешено вводить третью дозу первичной серии.

Агентство пришло к выводу, что защитная польза для здоровья от однократной бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech для обеспечения постоянной защиты от COVID-19 и связанных с ним серьезных последствий, включая госпитализацию и смерть, перевешивают потенциальные риски для людей от 12 до 15 лет.

Такое решение было принято регулятором, опираясь на данные из Израиля. В этой стране бустерные дозы вакцины получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет. Там подросткам также делали третью прививку по меньшей мере через пять месяцев после получения второй. При этом у этой возрастной группы не было обнаружено осложнений.

Кроме того, в Израиле бустерную дозу получили более 4,1 миллиона жителей в возрасте от 16 лет.

"Основываясь на оценке FDA имеющихся в настоящее время данных, бустерная доза разрешенных в настоящее время вакцин может помочь обеспечить лучшую защиту как от Дельта, так и от Омикрона. В частности, вариант Омикрон, по-видимому, более устойчив к уровням антител, продуцируемых в ответ на первичные серии доз от текущих вакцин", – сказал Питер Маркс, директор FDA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассмотрят вопрос о бустерной (третьей) дозе вакцины от коронавируса для всех желающих. Соответствующее заседание группы экспертов состоится 5 января.