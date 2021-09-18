В США назвали лучшую вакцину против коронавируса, которая спасает от госпитализации

Вакцина Spikevax против COVID-19 производства компании Moderna лучше всего защищает всего от госпитализации из-за коронавируса. Препарат опередил вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.

Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактики заболеваний США (CDC), передает The Hill. При этом отмечается, что все три вакцины обеспечивают "существенную защиту" от болезни.

Исследователи подсчитали, что эффективность вакцины Moderna против госпитализации составила 93%, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71% соответственно.

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В исследовании приняли участие более 3600 взрослых человек, которые были госпитализированы в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1682 получили положительные результаты теста на COVID-19, а остальные считались контрольными. Люди с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.

Большинство участников – 64% не были вакцинированы. Почти 13% были полностью вакцинированы вакциной Moderna, 20% получили Pfizer и 3,1% – Johnson & Johnson. Эффективность вакцины среди реципиентов Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Ученые поясниили, что очевидная более высокая эффективность Moderna может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине или разницей между временными интервалами между дозами. Получатели Moderna получают вторую дозу через четыре недели, а получатели Pfizer-BioNTech – через три недели.

Исследователи также проанализировало уровни антител у 100 здоровых добровольцев в трех больницах через две-шесть недель после вакцинации и обнаружили, что уровни антител против RBD выше в вакцине Moderna, чем в двух других препаратах.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы симптомы COVID-19, при которых нужна срочная госпитализация. Также ученые в Британии сообщили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни.

Добавим, что в Украине на конец августа практически не осталось вакцины Spikevax против коронавируса (COVID-19) производства компании Moderna. Осталось только на местах в регионах для введения второй дозы.