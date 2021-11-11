В список попадут не только медики: Ляшко рассказал, кого еще обяжут вакцинироваться от COVID-19

Чиновники Министерства здравоохранения все больше расширяют список лиц, для которых вакцинация против коронавируса в Украине становится обязательной. Ранее уже предупреждалось, в него попадут медики, а сейчас известно, что затронет также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.

Об обновлении на брифинге 11 ноября рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Наказ о расширении перечня в этот же день ведомство направило на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.

Согласно ему, предлагается обязать вакцинироваться работников:

заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности ;

органов местного самоуправления ;

предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

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По словам министра, на сегодняшний день страна уже пересекла отметку в 20 миллионов всех прививок, сделанных населению для защиты от COVID-19.

"Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10-ти – чуть больше двух месяцев. Как министр здравоохранения от имени медицинских работников благодарю всех, кто уже сделал сознательный выбор и пришел на прививку. И прошу всех, кто еще этого не сделал, прийти как можно скорее", – призвал он.

Приведенные им данные свидетельствуют, что на сегодняшний день 34% жителей Украины старше 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. В возрастной группе 60+ таковых меньше – 32%. Лучшие показатели по иммунизации пожилых людей фиксируют в Киеве (60%) и на Львовщине – почти 51%.

Как пояснил министр, в этой возрастной группе охотнее всего вакцинируются люди 60-69 лет – 41% получили по крайней мере одну дозу. В столице и Львовской области этот показатель составляет 80%, на Полтавщине и Херсонщине он пересек отметку в 50%.

В то же время Ляшко утверждает, что этого недостаточно для преодоления эпидемии COVID-19.

"Каждый из нас может стать той объединяющей цепочкой, которая поможет победить пандемию, ведь в каждом из нас сила! Государство обеспечило всем необходимым – вакцины есть на выбор, пункты прививок рядом. От нас зависит результат, "линию" защиты держат наши медики, наша задача стать их волонтерами и убедить хотя бы свое окружение вакцинироваться", – пояснил он, анонсируя расширение списка лиц для обязательной иммунизации.

Напомним: с 9 декабря вступает в силу еще один наказ Минздрава о расширении списка лиц для обязательной вакцинации. В нем к педагогам и чиновникам добавили управленцев, соцработников и тех, кто работает в госорганах, имеющих стратегическое значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт назвал вакцинацию единственным средством противодействия COVID-19. По его словам, чем медленнее в странах иммунизируют население, тем быстрее вирус мутирует.