В Швеции сняли почти все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения: какая сейчас ситуация в стране

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Швеции сняли почти все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения: какая сейчас ситуация в стране

В Швеции с 29 сентября сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Людям разрешили собираться на массовых мероприятиях, ходить в рестораны и клубы.

Также гражданам страны разрешили не соблюдать социальную дистанцию. Еще шведы не обязаны носить с собой COVID-паспорта, передает ERR.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель сказал, что ситуация с COVID-19 в стране нормализировалась. Однако людям без прививки и из группы риска (старше 70 лет) рекомендовали избегать массовых мероприятий и соблюдать меры предосторожности.

Отмечается, что в Швеции прививки от COVID-19 получили почти 76% взрослого населения. А 82% людей старше 16 лет получили одну прививку. В стране за последние дни не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования.

Видео дня

В Швеции за все время пандемии обнаружили почти 1,2 млн зараженных. От болезни скончалось 14,8 тысяч человек.

Коронавирус в Швеции

Ученые из Швеции создали сухую порошковую вакцину против коронавируса. Разработка представляет собой тонкий пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Дания первой в Европейском Союзе отменила все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

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