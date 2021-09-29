В Швеции сняли почти все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения: какая сейчас ситуация в стране

В Швеции с 29 сентября сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Людям разрешили собираться на массовых мероприятиях, ходить в рестораны и клубы.

Также гражданам страны разрешили не соблюдать социальную дистанцию. Еще шведы не обязаны носить с собой COVID-паспорта, передает ERR.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель сказал, что ситуация с COVID-19 в стране нормализировалась. Однако людям без прививки и из группы риска (старше 70 лет) рекомендовали избегать массовых мероприятий и соблюдать меры предосторожности.

Отмечается, что в Швеции прививки от COVID-19 получили почти 76% взрослого населения. А 82% людей старше 16 лет получили одну прививку. В стране за последние дни не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования.

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В Швеции за все время пандемии обнаружили почти 1,2 млн зараженных. От болезни скончалось 14,8 тысяч человек.

Ученые из Швеции создали сухую порошковую вакцину против коронавируса. Разработка представляет собой тонкий пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Дания первой в Европейском Союзе отменила все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.