В Швеции создали "сухую" вакцину против коронавируса: чем отличается и как будет действовать

Ученые из Швеции разработали сухую порошковую вакцину против коронавируса. Препарат представляет собой тонкий пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробки.

Его создали в лаборатории одного из крупнейших научных парков на юге страны – Медикон-Виллидж, сообщает ВВС. Исследователи надеются, что этот крошечный продукт может сыграть большую роль в глобальной борьбе с COVID-19, позволяя людям принимать порошкообразные версии будущих вакцин дома.

"Это легко и очень дешево в производстве. Вы просто снимаете пластиковую полоску, затем включаете ингалятор вакцины, кладете его в рот и делаете глубокий вдох, вдыхаете", – пояснил Йохан Ваборг, гендиректор компании Iconovo, которая в Швеции производит ингаляторы для пациентов с астмой.

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Компания сотрудничает со стартапом иммунологических исследований в Стокгольме – ISR, который разработал "сухую" COVID-вакцину. В препарате используются синтетические белки коронавируса (в отличие от вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые используют РНК или ДНК, кодирующие эти белки), он может выдерживать температуры до 40°C.

По словам исследователей, это серьезный контраст с условиями, необходимыми для хранения текущих общедоступных вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ведь все они существуют в жидкой форме.

"Принципиальным моментом является то, что вы можете чрезвычайно легко распространять порошковую вакцину без холодовой цепи, и ее можно вводить без помощи медработников", – отметил основатель ISR Ола Винквист, профессор иммунологии из Каролинского института.

Отмечается, что ныне компания тестирует свою вакцину на вариантах коронавируса Бета (Южная Африка) и Альфа (Британия). При этом подчеркивается, что исследователям предстоит пройти определенный путь, прежде чем испытания покажут весь потенциал "сухого" препарата от ISR: включая то, может ли он обеспечивать такой же уровень защиты, как текущий список вакцин против COVID-19.

Препарат пока протестировали только на мышах, хотя компании ISR и Iconovo собрали достаточно средств, чтобы начать исследования на людях в течение следующих двух месяцев.

В медицинском сообществе надеются: если порошковые вакцины окажутся успешными, то они смогут революционизировать глобальные меры реагирования на пандемию коронавируса, а также упростить хранение и распространение вакцин от других болезней.

Известно, что на сегодня еще одна шведская компания – Ziccum – тестирует технологию, предназначенную для воздушной сушки существующих или будущих жидких вакцин таким образом, чтобы не ограничивать их эффективность.

Порошок вакцины смешивают со стерильным водным раствором непосредственно перед иммунизацией, а затем вводят с помощью пузырьков и игл.

По словам генерального директора Йорана Конрадссона, эта технология "открывает возможности для различных других способов применения", от назальных спреев до таблеток.

Компания Janssen, которая производит однодозную вакцину против COVID-19, уже работает над пилотным проектом, предназначенным для анализа способности Ziccum к сушке на воздухе.

Ученые считают, что порошковые технологии могут помочь тем, кто боится уколов, и предложить "более зеленую" альтернативу жидким вакцинам, сократив потребление электроэнергии, необходимой для питания холодильников и морозильников, обычно используемых для хранения флаконов с препаратами. Также это может способствовать глобальному охвату стран вакцинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде ученые разработали три препарата против коронавируса. Одна такая вакцина была сделана из табака, она носит название Baiya SARS-CoV-1 Vax 1.