В Ривненской области от COVID-19 умерла молодая роженица, спасти малыша медики не смогли
В Ривненской области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 20-летняя роженица. Она была на седьмом месяце беременности.
Трагедия произошла в роддоме города Дубно, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники в учреждении. Девушка скончалась в среду, 17 ноября.
Ее привезли в медицинское учреждение из Ривненского района. Именно здесь получают помощь беременные с COVID-19 со всего региона.
Ребенка также не удалось спасти. Издание подчеркнуло, что официальной информации о смерти 20-летней девушки нет.
Напомним: в начале ноября в Дубенском роддоме умерла 23-летняя роженица, с коронавирусом. Пик заболевания женщины совпал с родами. Ребенка, к счастью, тогда удалось спасти.
Напомним: в Украине с начала пандемии коронавируса эта болезнь унесла жизни 70 беременных женщин, рассказала врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. По ее словам, медики убеждены: прививка от коронавируса может сохранить жизнь беременным украинкам.
В Минздраве, ссылаясь на данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), заявили: вакцинация во время беременности не оказывает негативного влияния ни на будущую мать, ни на плод. Польза вакцинации для беременных больше, чем потенциальные риски.
Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что беременные с COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть вследствие заболевания, а также риск преждевременных родов.
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