В Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница: она 11 дней назад родила ребенка. Фото
В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница английского языка Ирина Шамота через 11 дней после родов. Без матери осталось двое детей.
Женщина заболела COVID-19 на последних неделях беременности, находилась в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook рассказала телеведущая Маричка Падалко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Учительница работала в школе, где учатся дети Падалко. Телеведущая призвала бывших учеников погибшей помочь ее мужу и семье.
"Без мамы остались двое детей. Если кто-то из бывших учеников имеет возможность помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (Укрсиббанк). Спасибо", – написала Падалко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в коронавирусных больницах Киева третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Поэтому город оказался на пороге перехода к "красной" карантинной зоне, которая предусматривает усиление ограничений.
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