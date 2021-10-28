В Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница: она 11 дней назад родила ребенка. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Женщина умерла через 11 дней после родов

В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница английского языка Ирина Шамота через 11 дней после родов. Без матери осталось двое детей.

Женщина заболела COVID-19 на последних неделях беременности, находилась в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook рассказала телеведущая Маричка Падалко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Учительница работала в школе, где учатся дети Падалко. Телеведущая призвала бывших учеников погибшей помочь ее мужу и семье.

"Без мамы остались двое детей. Если кто-то из бывших учеников имеет возможность помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (Укрсиббанк). Спасибо", – написала Падалко.

Видео дня
Молодая женщина умерла от коронавируса после родов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в коронавирусных больницах Киева третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Поэтому город оказался на пороге перехода к "красной" карантинной зоне, которая предусматривает усиление ограничений.

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