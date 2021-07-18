В Полтаве сотни людей выстроились в очередь ради вакцинации Pfizer. Фото

В воскресенье, 18 июля, в полтавском торгово-развлекательном центре "Киев", где развернут центр массовой вакцинации против COVID-19, выстроилась очередь из более 200 человек. Такой ажиотаж вызвала возможность получить прививку бельгийским препаратом Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина". Очередь из людей, желающих привиться передовой вакциной, растянулась на весь третий этаж.

Примечательно, что люди не соблюдают дистанцию, некоторые стоят даже без масок защиты. Люди в очереди сетуют на то, что информация о получении препарата распространилась только с утра, а также о необходимости открывать в городе, по меньшей мере, два подобных центра.

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Мобильная бригада по оформлению граждан, желающих получить антиковидную прививку, указала, что Полтавская громада получил всего 1 962 дозы Pfizer, поэтому учитывая такой высокий спрос, ее может попросту не хватить на всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичные очереди из-за прибытия вакцины Pfizer образовались и в Киеве.