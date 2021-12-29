В Польше за сутки от COVID-19 умерли почти 800 человек: это рекорд четвертой волны пандемии

За сутки 28 декабря в Польше зарегистрировали 794 летальных случая от COVID-19. Такой показатель смертности оказался рекордным для четвертой волны пандемии в стране.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска заявил, что в то же время в Польше за последние недели регистрировали снижение количества новых случаев коронавируса. Об этом сообщает издание Polsat News.

Предыдущий рекорд количества смертей во время четвертой волны составлял 775 человек. Эта цифра была зарегистрирована 22 декабря. Однако больше всего умерших от коронавируса за сутки в Польше было 8 апреля 2021 года – тогда скончалось 954 человека.

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Замминистра здравоохранения подчеркнул, что из 794 умерших 600 человек не были вакцинированы.

"Они могли бы жить, если бы были вакцинированы. Средний возраст невакцинированных умерших - более 75 лет. Они были обременены множеством болезней: ожирением, гипертонией, сердечными заболеваниями или раком", – пояснил Вальдемар Краска.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские медики отмечают достаточно легкое течение болезни у вакцинированных, которые заражены южноафриканским штаммом коронавируса Омикрон. Большинство людей испытывают симптомы, похожие на легкую простуду, а некоторые переносят заражение и вовсе бессимптомно.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый вариант коронавирусной инфекции Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, в 70 раз заразнее штамма Дельта. При этом вирус имеет целый ряд отличий: он активнее размножается в бронхах человека, но менее опасен для легких.

Ранее эпидемиолог рассказал, что штамм коронавируса Омикрон может на ранней стадии заболевания проявить себя лишь одним симптомом – болью в горле. Однако это состояние довольно быстро проходит, уступая место другим признакам инфицирования.

Напомним, в Украине и мире за прошедшие сутки диагностировали 1,2 млн инфицирований коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Максимум по суточному приросту больных установили сразу несколько стран, в том числе Британия, Франция, Греция и Дания.