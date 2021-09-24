В Минздраве рассказали, сколько педагогов и медиков в Украине получили прививки от COVID-19

В Украине по состоянию на 23 сентября от коронавируса одной дозой вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов. Полностью привиты 63% и 42% соответственно.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, за минувшую неделю в Украине нарастились темпы вакцинации, которые немного просели за последние несколько недель.

"Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю +22% к вакцинации первой дозой. В сентябре-октябре ожидается возобновление темпов роста вакцинации", – отметил главсанврач.

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Он добавил, что на следующей неделе будет утвержден перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной.

"Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций. Надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем обнародовать проект документа", – подчеркнул Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре области Украины: Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская из-за критической ситуации с коронавирусом могут перейти из "желтой" зоны карантина в "красную". Это может случиться уже через две-три недели.

При этом девять регионов могут стать "оранжевыми" – Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Николаевская, Херсонская, Черкасская области и город Киев.

Также области демонстрируют неутешительные показатели динамики госпитализаций больных коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач акцентировал, что 95% пациентов, попавших в больницу с COVID-19 за последний месяц, не были вакцинированы.

23 сентября Украина перешла в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Во всех регионах начали действовать соответствующие ограничения.