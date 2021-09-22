Есть два варианта: Шмыгаль рассказал, что ждет бизнес в 'желтой' зоне

Начиная с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону карантина при этом в стране начинают действовать новые ограничительные правила, которые коснутся бизнеса, образования, сферы транспорта и досуга. Глава украинского правительства отметил, что для предпринимателей в "желтой" зоне будут предусмотрены два варианта работы.

Как напомнил на своей странице в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, в стране сложилась крайне сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а ряд регионов могут уже в ближайшее время оказаться в "красной" зоне. Поэтому для работы частных предпринимателей и предприятий бизнеса введут некоторые ограничения.

Глава Кабмина отметил, что работать бизнес во время ограничений сможет по двум схемам. Первая предполагает работу без дополнительных ограничений. Но для этого 80% персонала и все посетители должны иметь "желтый" ковид-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов.

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Второй - работать со всеми дополнительными ограничениями "желтой" зоны и не проверять соответствующие документы о вакцинации.

"Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции", - отметил глава правительства.

Начиная с четверга, 23 сентября, вся Украина переходит в "желтую" зону. Из-за критических эпидемических показателей в стране введено ряд ограничений. В частности:

школы не будут работать в очном формате, если их работники не вакцинированы на 80% от общего числа коллектива

заведения общественного пользования, в том числе кафе, кинотеатры, концертные залы, смогут принимать посетителей только лишь если 80% их работников будут вакцинированы или иметь при себе негативный тест на коронавирус или справку о перенесенной инфекции. Те же требования распространяются на посетителей заведений.

за столиками нельзя будет собираться более чем 4 людям, расстояние между ними должно составлять 1,5 метра

запрещено проводить массовые мероприятия, если на одного посетителя приходится менее 4 кв метров площади

в спортивных залах такое требование увеличивается до 10 кв метров.

Обязательным условием остается ношение масок в заведениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно будет ли столица вводить дополнительные ковидограничения.