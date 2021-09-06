В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

В Министерстве здравоохранения Украины заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Скоро страна выйдет из "зеленой" зоны, а ближе к зиме возможен локдаун.

В связи с введением "желтой" будут действовать более жесткие карантинные ограничения. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил главный санитарный Игорь Кузин, передает "ТСН".

Это коснется посещения массовых мероприятий и спортивных залов. По словам Кузина, введение ограничений, которые соответствуют "желтой" зоне – это условная тревога о том, что количество случаев будет вскоре расти.

Главный санитарный врач отметил, что конкретного количества новых зараженных COVID-19 ежедневно, при котором могут ввести локдаун, нет. Кузин считает, что усиления карантинных ограничений в Украине не избежать. Он предположил, что это произойдет не раньше ноября.

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В Украине в четырех областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Киев, Луганская, Херсонская и Черновицкая области не соответствуют "зеленому" уровню.

Отметим, что с начала пандемии в Украине официально подтверждено 2 298 307 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки было обнаружено 773 заболевших, из них 62 – дети. Госпитализировали 635 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала о вакцинации беременных и сравнила риски от иммунизации и самой коронавирусной болезни.