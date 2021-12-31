В Минздраве рассказали, когда украинцы начнут получать бустерную дозу COVID-вакцины

Вакцинацию украинцев бустерной дозой планируют ввести в действие в течение января 2022 года. Оптимальный срок для ревакцинации – от шести до девяти месяцев после первых двух прививок.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает УНН. По его словам, соответствующие планы на данный момент разрабатываются и приводятся в соответствие с мировыми тенденциями. В начале января решение должна утвердить национальная техническая группа экспертов, после чего оно может быть введено в действие.

Отметим, бустерную дозу рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

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Напомним, согласно результатам исследования, вероятность заражения вариантом коронавируса Омикрон людей, получивших бустерную прививку, на 56% ниже, чем у вакцинированных, которые не прошли ревакцинацию. Но и в случае инфицирования этим штаммом первые с меньшей вероятностью передают вирус другим, например, внутри одной семьи.

Как собщал OBOZREVATEL:

ранее Кузин заявил, что бустерная доза вакцины от коронавируса, вероятно, будет продолжать действие сертификата. По крайней мере, такие правила действуют на территории ЕС, логике которого, скорее всего будут следовать в Украине;

також за словами Кузіна, основна стратегія МОЗ щодо вакцинації громадян у 2022 році – це два повторні щеплення через один рік після отримання базового курсу. Додаткові та бустерні (треті) дози мають отримати насамперед найбільш вразливі категорії населення.