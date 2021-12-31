В Минздраве рассказали, что может остановить эпидемию COVID-19 в Украине

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что лишь к концу 2022 года Украине выйдет на путь укрощения эпидемии COVID-19. Однако он подчеркнул, что для этого нужно выполнить одно единственное условие – вакцинация большинства украинцев.

По словам Кузина, 2021 год уже показал, что бороться со вспышками коронавируса возможно и в условиях адаптивного карантина без введения общенационального локдауна. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Главный санврач сказал, что на 2022 год в Украине установлена амбициозная цель – вакцинировать не менее 70% населения. Он отметил, что примеры многих государств показали, насколько реально выполнить такой план.

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В то же время он заявил, что поддерживает мнение Всемирной организации здравоохранения о том, что следующий год станет началом окончания пандемии. Кузин также заверил, что в следующем году страна будет жить в условиях адаптивного карантина.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 декабря в Украине две дозы вакцины от коронавируса получили 13,6 миллионов человек. В процентном соотношении этот составляет 33,2% от всего взрослого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинацию украинцев бустерной дозой планируют ввести в течение января 2022 года. Оптимальный срок для ревакцинации – от шести до девяти месяцев после двух прививок.

Напомним, ранее Кузин заявил, что бустерная доза вакцины от коронавируса, вероятно, будет продолжать действие сертификата. По крайней мере, такие правила действуют на территории ЕС, логике которого, скорее всего будут следовать и в Украине.

К слову, Всемирная организация здравоохранения выступила с посланием надежды накануне Нового года. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал прекращения пандемии коронавируса в следующем году. Он изложил ряд задач на 2022 год, включая глобальную цель вакцинировать 70% людей во всех странах к середине года, создав более прочную основу для глобальной безопасности в области здравоохранения и инвестирование в усиление первичной медико-санитарной помощи.