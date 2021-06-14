В Киеве зафиксировали наибольшее количество новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'зеленой' зоне карантина

В Киеве 13 июня зарегистрировали 89 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 420 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Среди новых больных – 32 ребенка и 2 медработника. В медучреждения госпитализировали 464 человека, летальных случаев – 13. На утро 14 июня общее количество заражений достигло 2 223 978 человек, выздоровели – 2 130 665.

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Статистика COVID-19 в Украине.

Отметим, по состоянию на понедельник, 14 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176 млн человек. За минувший день выявлено 297 607 новых инфицированных, умерли еще 6 519. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 160 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 68 тыс., Бразилии – 36 тыс. и Колумбии – 28 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации.

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