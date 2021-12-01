В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,6 новых случаев COVID-19

В Киеве 30 ноября зарегистрировали 1592 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 11 960 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1669 киевлян, умерли – 29.

Всего в Украине среди новых больных – 1088 детей и 207 медиков. Госпитализировали 3629 человек, летальных случаев – 557. На утро 1 декабря общее количество заражений достигло 3 450 341 человек, выздоровели – 2 972 192.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня

Напомним, в Украине увеличилось количество регионов, которые соответствуют показателям "желтой" зоны карантина – теперь их пять. В этом списке оказались Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 ноября зарегистрировали 1646 новых случаев COVID-19.