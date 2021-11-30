В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,6 новых случаев COVID-19

В Киеве 29 ноября зарегистрировали 1646 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 10 554 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1471 киевлянин, умерли – 35.

Всего в Украине среди новых больных – 846 детей и 197 медиков. Госпитализировали 1749 человек, летальных случаев – 561. На утро 30 ноября общее количество заражений достигло 3 438 381 человек, выздоровели – 2 946 032.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине увеличилось количество регионов, которые соответствуют показателям "желтой" зоны карантина – теперь их пять. В этом списке оказались Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 ноября зарегистрировали 431 новый случай COVID-19.