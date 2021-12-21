В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 20 декабря зарегистрировали 1496 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6029 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 2068 киевлян, умерли – 16.

Всего в Украине среди новых больных – 390 детей и 180 медиков. Госпитализировали 1061 человека, летальных случаев – 346. На утро 21 декабря общее количество заражений достигло 3 616 716 человек, выздоровели – 3 357 405.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 декабря зарегистрировали 497 новых случаев COVID-19.