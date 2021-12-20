В Киеве за сутки зарегистрировали почти 500 новых случаев COVID-19

В Киеве 19 декабря зарегистрировали 497 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2536 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 683 киевлянина, умерли – 11.

Всего в Украине среди новых больных – 250 детей и 26 медиков. Госпитализировали 1241 человека, летальных случаев – 157. На утро 20 декабря общее количество заражений достигло 3 610 687 человек, выздоровели – 3 338 555.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина с 3,6 тыс. инфицированными гражданами 18 декабря оказалась на 19-м месте в мире и 12-м в Европе.