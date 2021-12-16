В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 15 декабря зарегистрировали 1478 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 9590 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 2753 киевлянина, умерли – 28.

Всего в Украине среди новых больных – 864 ребенка и 115 медиков. Госпитализировали 2089 человек, летальных случаев – 355. На утро 16 декабря общее количество заражений достигло 3 588 147 человек, выздоровели – 3 284 815.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 14 декабря зарегистрировали 1247 новых случаев COVID-19.