В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'желтой' зоне карантина

В Киеве 14 декабря зарегистрировали 1247 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8109 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1776 киевлян, умерли – 23.

Всего в Украине среди новых больных – 707 детей и 182 медика. Госпитализировали 2 280 человек, летальных случаев – 356. На утро 15 декабря общее количество заражений достигло 3 578 557 человек, выздоровели – 3 259 316.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня
Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 декабря зарегистрировали 1066 новых случаев COVID-19.

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