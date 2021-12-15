В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 14 декабря зарегистрировали 1247 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8109 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1776 киевлян, умерли – 23.
Всего в Украине среди новых больных – 707 детей и 182 медика. Госпитализировали 2 280 человек, летальных случаев – 356. На утро 15 декабря общее количество заражений достигло 3 578 557 человек, выздоровели – 3 259 316.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 декабря зарегистрировали 1066 новых случаев COVID-19.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.