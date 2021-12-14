В Киеве за сутки зарегистрировали более 1 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 13 декабря зарегистрировали 1066 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7283 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 3037 киевлян, умерли – 21.

Всего в Украине среди новых больных – 566 детей и 134 медика. Госпитализировали 1123 человека, летальных случаев – 387. На утро 14 декабря общее количество заражений достигло 3 570 448 человек, выздоровели – 3 233 009.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 декабря зарегистрировали 570 новых случаев COVID-19.