В Киеве за сутки зарегистрировали 570 новых случаев COVID-19
В Киеве 12 декабря зарегистрировали 570 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 4073 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 1467 киевлян, умерли – 19.
Всего в Украине среди новых больных – 377 детей и 37 медиков. Госпитализировали 1456 человек, летальных случаев – 188. На утро 13 декабря общее количество заражений достигло 3 563 165 человек, выздоровели – 3 205 879.
В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.
Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на воскресенье, 12 декабря, в Украине "красному" уровню эпидопасности соответствуют десять регионов.
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