В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 18 ноября зарегистрировали 1483 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 20 591 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 829 киевлян, умерли – 47.

Всего в Украине среди новых больных – 1 478 детей и 377 медиков. Госпитализировали 3 907 человек, летальных случаев – 752. На утро 18 ноября общее количество заражений достигло 3 284 008 человек, выздоровели – 2 704 217.

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Уже несколько дней лидирует по суточному приросту больных Днепропетровщина – зафиксировано еще 1892 случая. За ней следуют Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Напомним, в Минздраве заговорили о возможном усилении карантинных ограничений в "желтой" зоне. Речь идет о необходимости иметь полный курс вакцинации против COVID-19 для посещения заведений и массовых мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 16 ноября зарегистрировали 1609 новых случаев COVID-19.