В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 16 ноября зарегистрировали 1609 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 18 668 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 980 киевлян, умерли – 62.

Отметим, больше всего заболевших обнаружили на Днепропетровщине 1675, в Киеве – 1609, Одесской области – 1504, Полтавской – 1168, Запорожской – 1087.

Всего в Украине среди новых больных – 1312 детей и 403 медика. Госпитализировали 4 468 человек, летальных случаев – 769. На утро 17 ноября общее количество заражений достигло 3 263 417 человек, выздоровели – 2 684 584.

Видео дня

В течение 16 ноября 294 855 человек вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 114 029 украинцев, полностью иммунизированы – 180 826.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 15 ноября зарегистрировали 1481 новый случай COVID-19.