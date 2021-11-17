В Украине свыше 18,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 769 человек

За прошедшие сутки в Украине прибавилось 18 668 заражений коронавирусом, еще 769 граждан умерли в результате осложнений болезни. Всего на 17 ноября подтверждено 3 263 417 случаев инфицирования и 78 754 летальных.

В то же время 2 684 584 украинца побороли COVID-19 (+20 211 за сутки). Информацию о заболеваемости обновило Министерство здравоохранения (Минздрав).

Больше всего инфицирований обнаружили на Днепропетровщине 1675, в Киеве – 1609, Одесской области – 1504, Полтавской – 1168, Запорожской – 1087.

Среди новых больных – 1312 несовершеннолетних и 403 медицинских работника. В больницы с подтвержденным диагнозом или подозрением на него попали 4468 пациентов.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случая;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ривненская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

Эта статистика не отражает данные о распространении коронавирусной инфекции среди жителей временно оккупированных Луганщины, Донетчины и Крыма.

В течение 16 ноября 294 855 человек вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 114 029 украинцев, полностью иммунизированы – 180 826.

Всего с начала кампании прививки получил 12 445 581 житель страны, из них на одну дозу – 12 445 579, полный курс вакцинации прошел 9 068 241 человек. В общем, по данным Минздрава, проведено 21 513 820 прививок.

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