В Украине свыше 18,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 769 человек
За прошедшие сутки в Украине прибавилось 18 668 заражений коронавирусом, еще 769 граждан умерли в результате осложнений болезни. Всего на 17 ноября подтверждено 3 263 417 случаев инфицирования и 78 754 летальных.
В то же время 2 684 584 украинца побороли COVID-19 (+20 211 за сутки). Информацию о заболеваемости обновило Министерство здравоохранения (Минздрав).
Больше всего инфицирований обнаружили на Днепропетровщине 1675, в Киеве – 1609, Одесской области – 1504, Полтавской – 1168, Запорожской – 1087.
Среди новых больных – 1312 несовершеннолетних и 403 медицинских работника. В больницы с подтвержденным диагнозом или подозрением на него попали 4468 пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1609 случаев;
Винницкая область – 733 случая;
Волынская область – 731 случай;
Днепропетровская область – 1675 случаев;
Донецкая область – 1032 случая;
Житомирская область – 456 случаев;
Закарпатская область – 344 случая;
Запорожская область – 1087 случаев;
Ивано-Франковская область – 642 случая;
Киевская область – 1069 случаев;
Кировоградская область – 131 случай;
Луганская область – 328 случаев;
Львовская область – 721 случай;
Николаевская область – 950 случаев;
Одесская область – 1504 случая;
Полтавская область – 1168 случаев;
Ривненская область – 738 случаев;
Сумская область – 385 случаев;
Тернопольская область – 367 случаев;
Харьковская область – 639 случаев;
Херсонская область – 337 случаев;
Хмельницкая область – 803 случая;
Черкасская область – 721 случай;
Черновицкая область – 199 случаев;
Черниговская область – 299 случаев.
Эта статистика не отражает данные о распространении коронавирусной инфекции среди жителей временно оккупированных Луганщины, Донетчины и Крыма.
В течение 16 ноября 294 855 человек вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 114 029 украинцев, полностью иммунизированы – 180 826.
Всего с начала кампании прививки получил 12 445 581 житель страны, из них на одну дозу – 12 445 579, полный курс вакцинации прошел 9 068 241 человек. В общем, по данным Минздрава, проведено 21 513 820 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
доктор медицинских наук Алла Мироненко отметила, что пик этой волны коронавируса в Украине проходит, ведь ежедневное количество выздоровлений превышает случаи заражения. Она также назвала причину высоких показателей смертности от COVID-19.
На сегодняшний день 17 областей и столица Киев находятся в "красной" карантинной зоне, вскоре туда попадет и Винниччина. При этом в Минздраве уже прогнозируют, когда регионы начнут выходить из этого уровня эпидопасности.
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