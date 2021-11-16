В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 15 ноября зарегистрировали 1481 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 16 308 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 935 киевлян, умерли – 38.

Всего в Украине среди новых больных – 1168 детей и 327 медиков. Госпитализировали 2 264 человека, летальных случаев – 838. На утро 16 ноября общее количество заражений достигло 3 244 749 человек, выздоровели – 2 664 373.

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Отметим, коронавирус в Украине и мире за прошедшие сутки поразил по меньшей мере 406,2 тыс. и унес жизни свыше 5 тыс. людей. В целом на планете зафиксировано 254,5 млн случаев заражения, из которых 5,1 млн – летальные и 231,3 млн – выздоровления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украинцам объяснили, при каких симптомах коронавируса нужно срочно обращаться в больницу. А также то, почему COVID-19 можно перепутать с отравлением.