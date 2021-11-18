В Украине свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 752 человека

За сутки коронавирус диагностировали у 1478 несовершеннолетних и 377 медиков, а в целом в Украине обнаружено 20 591 новое инфицирование. Вирус унес жизни 752 больных, при этом 19 633 его побороли.

На утро, 18 ноября, в стране официально подтверждено 3 284 008 случаев заражения, среди них 79 506 смертей и 2 704 217 выздоровлений, еще около полумиллиона человек продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Уже несколько дней лидирует по суточному приросту больных Днепропетровщина – зафиксировано еще 1892 случая. За ней следуют Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.

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Накануне в больницы в разных регионах попали 3907 пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на этот диагноз.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1483 случая;

Винницкая область – 929 случаев;

Волынская область – 685 случаев;

Днепропетровская область – 1892 случая;

Донецкая область – 1203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1055 случаев;

Полтавская область – 1100 случаев;

Ривненская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

За прошедшие сутки в стране провели 114 199 тестирований на диагностику коронавируса:

методом ПЦР – 56 132;

методом ИФА – 13 840;

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 44 227.

Кроме этого, еще 297 832 украинца получили прививки против COVID-19: одну дозу 108 754, полностью иммунизированы – 189 078.

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