В Украине свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 752 человека

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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39,4 т.
Коронавирус Украина

За сутки коронавирус диагностировали у 1478 несовершеннолетних и 377 медиков, а в целом в Украине обнаружено 20 591 новое инфицирование. Вирус унес жизни 752 больных, при этом 19 633 его побороли.

На утро, 18 ноября, в стране официально подтверждено 3 284 008 случаев заражения, среди них 79 506 смертей и 2 704 217 выздоровлений, еще около полумиллиона человек продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Уже несколько дней лидирует по суточному приросту больных Днепропетровщина – зафиксировано еще 1892 случая. За ней следуют Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.

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Накануне в больницы в разных регионах попали 3907 пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на этот диагноз.

Информация о COVID-19 и вакцинации в Украине

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1483 случая;

  • Винницкая область – 929 случаев;

  • Волынская область – 685 случаев;

  • Днепропетровская область – 1892 случая;

  • Донецкая область – 1203 случая;

  • Житомирская область – 816 случаев;

  • Закарпатская область – 462 случая;

  • Запорожская область – 1240 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 819 случаев;

  • Киевская область – 976 случаев;

  • Кировоградская область – 214 случаев;

  • Луганская область – 330 случаев;

  • Львовская область – 1021 случай;

  • Николаевская область – 900 случаев;

  • Одесская область – 1055 случаев;

  • Полтавская область – 1100 случаев;

  • Ривненская область – 656 случаев;

  • Сумская область – 549 случаев;

  • Тернопольская область – 467 случаев;

  • Харьковская область – 759 случаев;

  • Херсонская область – 370 случаев;

  • Хмельницкая область – 941 случай;

  • Черкасская область – 729 случаев;

  • Черновицкая область – 258 случаев;

  • Черниговская область – 737 случаев.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

За прошедшие сутки в стране провели 114 199 тестирований на диагностику коронавируса:

  • методом ПЦР – 56 132;

  • методом ИФА – 13 840;

  • исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 44 227.

Кроме этого, еще 297 832 украинца получили прививки против COVID-19: одну дозу 108 754, полностью иммунизированы – 189 078.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киевском международном институте социологии показали графики по коронавирусу в Украине. По данным специалистов, пик эпидемии миновал, заболеваемость пошла на спад. А если темпы вакцинации останутся такими же, к новогодне-рождественским праздникам количество новых заражений может снизиться вдвое.

  • В Минздраве заговорили о возможном усилении карантинных ограничений в "желтой" зоне. Речь идет о необходимости иметь полный курс вакцинации против COVID-19 для посещения заведений и массовых мероприятий.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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