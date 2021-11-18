В Украине свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 752 человека
За сутки коронавирус диагностировали у 1478 несовершеннолетних и 377 медиков, а в целом в Украине обнаружено 20 591 новое инфицирование. Вирус унес жизни 752 больных, при этом 19 633 его побороли.
На утро, 18 ноября, в стране официально подтверждено 3 284 008 случаев заражения, среди них 79 506 смертей и 2 704 217 выздоровлений, еще около полумиллиона человек продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).
Уже несколько дней лидирует по суточному приросту больных Днепропетровщина – зафиксировано еще 1892 случая. За ней следуют Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.
Накануне в больницы в разных регионах попали 3907 пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на этот диагноз.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1483 случая;
Винницкая область – 929 случаев;
Волынская область – 685 случаев;
Днепропетровская область – 1892 случая;
Донецкая область – 1203 случая;
Житомирская область – 816 случаев;
Закарпатская область – 462 случая;
Запорожская область – 1240 случаев;
Ивано-Франковская область – 819 случаев;
Киевская область – 976 случаев;
Кировоградская область – 214 случаев;
Луганская область – 330 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 900 случаев;
Одесская область – 1055 случаев;
Полтавская область – 1100 случаев;
Ривненская область – 656 случаев;
Сумская область – 549 случаев;
Тернопольская область – 467 случаев;
Харьковская область – 759 случаев;
Херсонская область – 370 случаев;
Хмельницкая область – 941 случай;
Черкасская область – 729 случаев;
Черновицкая область – 258 случаев;
Черниговская область – 737 случаев.
В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.
За прошедшие сутки в стране провели 114 199 тестирований на диагностику коронавируса:
методом ПЦР – 56 132;
методом ИФА – 13 840;
исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 44 227.
Кроме этого, еще 297 832 украинца получили прививки против COVID-19: одну дозу 108 754, полностью иммунизированы – 189 078.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киевском международном институте социологии показали графики по коронавирусу в Украине. По данным специалистов, пик эпидемии миновал, заболеваемость пошла на спад. А если темпы вакцинации останутся такими же, к новогодне-рождественским праздникам количество новых заражений может снизиться вдвое.
В Минздраве заговорили о возможном усилении карантинных ограничений в "желтой" зоне. Речь идет о необходимости иметь полный курс вакцинации против COVID-19 для посещения заведений и массовых мероприятий.
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