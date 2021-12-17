В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,4 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 16 декабря зарегистрировали 1385 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8899 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 2251 киевлянин, умерли – 14.
Всего в Украине среди новых больных – 779 детей и 98 медиков. Госпитализировали 2028 человек, летальных случаев – 328. На утро 17 декабря общее количество заражений достигло 3 597 046 человек, выздоровели – 3 306 465.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 декабря зарегистрировали 1478 новых случаев COVID-19.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.