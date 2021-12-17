В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 16 декабря зарегистрировали 1385 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8899 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 2251 киевлянин, умерли – 14.

Всего в Украине среди новых больных – 779 детей и 98 медиков. Госпитализировали 2028 человек, летальных случаев – 328. На утро 17 декабря общее количество заражений достигло 3 597 046 человек, выздоровели – 3 306 465.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 декабря зарегистрировали 1478 новых случаев COVID-19.