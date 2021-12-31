В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 30 декабря зарегистрировали 1179 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7029 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 916 киевлян, умерли – 17.

Всего в Украине среди новых больных – 404 ребенка и 185 медиков. Госпитализировали 1578 человека, летальных случаев – 209. На утро 31 декабря общее количество заражений достигло 3 667 649 человек, выздоровели – 3 468 858.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 декабря зарегистрировали 1263 новых случая COVID-19.