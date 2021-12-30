В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 29 декабря зарегистрировали 1263 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5930 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 1358 киевлян, умерли – 16.

Всего в Украине среди новых больных – 373 ребенка и 137 медика. Госпитализировали 1747 человек, летальных случаев – 278. На утро 30 декабря общее количество заражений достигло 3 660 620 человек, выздоровели – 3 460 249.

Накануне в разных регионах провели 79 560 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, что немного больше, чем накануне. А прививки против нее получили еще 117 042 гражданина: первую дозу получил 31 671 человек, вторую – 83 287, дополнительную – 692, бустерную – 1392.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 декабря зарегистрировали 1113 новых случаев COVID-19.