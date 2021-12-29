В Киеве за сутки зарегистрировали в два раза больше новых случаев COVID-19, чем днем ранее

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'желтой' зоне карантина

В Киеве 28 декабря зарегистрировали 1113 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5454 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1358 киевлян, умерли – 16.

Всего в Украине среди новых больных – 353 ребенка и 98 медиков. Госпитализировали 1153 человека, летальных случаев – 307. На утро 29 декабря общее количество заражений достигло 3 654 690 человек, выздоровели – 3 449 880.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня
Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 27 декабря зарегистрировали 475 новых случаев COVID-19.

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