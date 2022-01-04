В Киеве за сутки зарегистрировали более 360 новых случаев COVID-19
В Киеве 3 января зарегистрировали 364 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 746 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 285 киевлян, умерли – 16.
Всего в Украине среди новых больных – 87 детей и 21 медик. Госпитализировали 970 человек, летальных случаев – 135. На утро 4 января общее количество заражений достигло 3 678 088 человек, выздоровели – 3 483 354.
В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.
Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине рассмотрят вопрос о бустерной (третьей) дозе вакцины от коронавируса для всех желающих. Соответствующее заседание группы экспертов состоится 5 января.
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