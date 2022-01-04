В Киеве за сутки зарегистрировали более 360 новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'желтой' зоне карантина

В Киеве 3 января зарегистрировали 364 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 746 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 285 киевлян, умерли – 16.

Всего в Украине среди новых больных – 87 детей и 21 медик. Госпитализировали 970 человек, летальных случаев – 135. На утро 4 января общее количество заражений достигло 3 678 088 человек, выздоровели – 3 483 354.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

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Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине рассмотрят вопрос о бустерной (третьей) дозе вакцины от коронавируса для всех желающих. Соответствующее заседание группы экспертов состоится 5 января.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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