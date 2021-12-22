В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,4 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 21 декабря зарегистрировали 1403 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6 363 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 2124 киевлянина, умерли – 22.
Всего в Украине среди новых больных – 534 ребенка и 208 медиков. Госпитализировали 2 241 человека, летальных случаев – 301. На утро 22 декабря общее количество заражений достигло 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 декабря зарегистрировали 1496 новых случаев COVID-19.
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