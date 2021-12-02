В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,4 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 1 декабря зарегистрировали 1418 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 13 531 гражданина.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 2558 киевлян, умерли – 27.
Всего в Украине среди новых больных – 1346 детей и 240 медиков. Госпитализировали 3003 человека, летальных случаев – 525. На утро 2 декабря общее количество заражений достигло 3 463 872 человека, выздоровели – 2 995 727.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, в Украине увеличилось количество регионов, которые соответствуют показателям "желтой" зоны карантина – теперь их пять. В этом списке оказались Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 ноября зарегистрировали 1592 новых случая COVID-19.
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