В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,4 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'красной' зоне карантина

В Киеве 25 ноября зарегистрировали 1438 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 15 936 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1111 киевлян, умерли – 42.

Всего в Украине среди новых больных – 1394 ребенка и 303 медика. Госпитализировали 3208 человек, летальных случаев – 608. На утро 26 ноября общее количество заражений достигло 3 400 340 человек, выздоровели – 2 877 021.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, граждане третьих стран смогут попасть в государства Европейского союза только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего выздоровление от COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 ноября зарегистрировали 1688 новых случаев COVID-19.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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