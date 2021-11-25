В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,7 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'красной' зоне карантина

В Киеве 24 ноября зарегистрировали 1688 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 16 943 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1801 киевлянин, умерли – 46.

Всего в Украине среди новых больных – 1451 ребенок и 304 медика. Госпитализировали 3404 человека, летальных случаев – 628. На утро 25 ноября общее количество заражений достигло 3 384 404 человека, выздоровели – 2 852 452.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня
Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, что в Минздраве заявили об улучшении показателей заболеваемости коронавирусом в Луганской и Львовской областях. Ожидается, что уже на этой неделе они покинут "красную" зону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 23 ноября зарегистрировали 1743 новых случая COVID-19.

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