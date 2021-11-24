В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,7 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 23 ноября зарегистрировали 1743 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 14 325 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1504 киевлянина, умерли – 35.

Всего в Украине среди новых больных – 1183 ребенка и 287 медиков. Госпитализировали 4077 человек, летальных случаев – 595. На утро 24 ноября общее количество заражений достигло 3 367 461 человек, выздоровели – 2 825 641.

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Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Напомним, что в Минздраве заявили об улучшении показателей заболеваемости коронавирусом в Луганской и Львовской областях. Ожидается, что уже на этой неделе они покинут "красную" зону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 ноября зарегистрировали 1631 новый случай COVID-19.