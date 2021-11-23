В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 22 ноября зарегистрировали 1631 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 12 729 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1466 киевлян, умерли – 35.
Всего в Украине среди новых больных – 1058 детей и 231 медик. Госпитализировали 2 055 человек, летальных случаев – 720. На утро 23 ноября общее количество заражений достигло 3 353 136 человек, выздоровели – 2 796 597.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, что в Минздраве заявили об улучшении показателей заболеваемости коронавирусом в Луганской и Львовской областях. Ожидается, что уже на этой неделе они покинут "красную" зону.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 ноября зарегистрировали 559 новых случаев COVID-19.
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