В Киеве за сутки зарегистрировали почти 560 новых случаев COVID-19

В Киеве 21 ноября зарегистрировали 559 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7 464 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 545 киевлян, умерли – 46.

Всего в Украине среди новых больных – 579 детей и 74 медика. Госпитализировали 2 501 человек, летальных случаев – 326. На утро 22 ноября общее количество заражений достигло 3 340 407 человек, выздоровели – 2 773 490.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Напомним, в Минздраве заговорили о возможном усилении карантинных ограничений в "желтой" зоне. Речь идет о необходимости иметь полный курс вакцинации против COVID-19 для посещения заведений и массовых мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада 21 ноября начала получать поставки педиатрической COVID-вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.