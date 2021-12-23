В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'желтой' зоне карантина

В Киеве 22 декабря зарегистрировали 1211 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7312 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 1614 киевлян, умерли – 12.

Всего в Украине среди новых больных – 585 детей и 182 медика. Госпитализировали 1 691 человека, летальных случаев – 275. На утро 23 декабря общее количество заражений достигло 3 630 391 человек, выздоровели – 3 393 420.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Видео дня
Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 декабря зарегистрировали 1403 новых случая COVID-19.

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