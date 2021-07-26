В Киеве за сутки зафиксировали меньше 100 новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Covid
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Столица осталась в тройке лидеров по количеству заболевших

В Киеве 25 июля зарегистрировали 71 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 213 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Среди новых больных – 11 детей. Госпитализировали 256 человек, летальных случаев – 2. На утро 26 июля общее количество заражений достигло 2 248 663 человека, выздоровели – 2 184 365.

Статистика COVID-19 в Украине.
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Отметим, по состоянию на понедельник, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194 млн человек. За минувший день выявлено 492 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,2 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине разрабатывается инструкция для комбинирования вакцин против коронавируса. Национальная группа экспертов уже дала добро.

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