В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 9 августа зарегистрировали 167 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 781 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

Среди новых больных – 37 детей и 28 медиков. Госпитализировали 335 человек, летальных случаев – 24. На утро 10 августа общее количество заражений достигло 2 260 232 человека, выздоровели – 2 192 592.

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Отметим, по состоянию на вторник, 10 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,1 млн человек. За минувший день выявили 522 382 новых инфицированных, умерли еще 7 955. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 183,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Иране – 40 тыс. и Индии – 27 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 8 августа зарегистрировали 51 новый случай COVID-19.