В Киеве за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев COVID-19

В Киеве 8 августа зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 300 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Среди новых больных – 20 детей и 2 медика. Госпитализировали 400 человек, летальных случаев – 5. На утро 9 августа общее количество заражений достигло 2 259 451 человек, выздоровели – 2 191 202.

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Отметим, коронавирус в Украине и мире за сутки поразил еще 472,4 тысячи человек и унес по меньшей мере 8000 жизней. На утро 9 августа на планете подтверждено 203,4 млн случаев болезни, из которых более 4,3 млн жителей планеты умерли, а 182,6 млн переболели и вылечились.

Больше всего новых заражений накануне зафиксировали в Иране – 39,6 тыс., Индии – 36 тыс., Британии – 27,4 тыс., Индонезии – 26,4 тыс. и США – 24,3 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко отметил, что третья прививка против коронавируса допустима.