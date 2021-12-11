В Киеве за сутки более 1,2 тысяч случаев COVID-19: ситуация в регионах

В Украине за прошедшие сутки, 10 декабря, зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Наибольший прирост зараженных в Киеве – 1203 человека, а меньше всего заболевших в Херсонской области – 94 человека.

Также за сутки в стране с коронавирусом госпитализировали 2307 человек, а летальных исходов зарегистрировано 446. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Лидерами по суточному приросту новых случаев COVID-19 после столицы стали Одесская область (697), Черкасская и Полтавская (597), Львовская (581), Волынская (573) и Донецкая область (571 случай заражения).

В то же время меньше всего заболевших выявили в Херсонской области (94), Луганской и Черновицкой – по 115 заболевших на регион.

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Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ривненская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

г. Киев – 1203.

Статистика не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, 10 декабря, в Украине сделали 168 359 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 55 798 граждан, а завершили иммунизацию еще 112 561 человек. Всего же с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 452 547 уколов, полностью привиты 12 364 798 человек, а одну дозу получили 14 087 747.

Напомним, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что в Украине волна заболеваемости COVID-19 постепенно выходит из своего пика. Однако в стране все еще сохраняется тенденция повторного роста, и с января стоит готовиться к очередному ухудшению ситуации с коронавирусом.

Впрочем в европейских странах уже растет число выявленных случаев заболевания коронавирусом, что являет собой прямую угрозу для эпидемиологической ситуации в Украине. Европейская вспышка может привести к новой волне пандемии в Украине в январе.