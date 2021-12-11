Эксперт о вспышке COVID-19 в странах Европы: это является прямой угрозой для Украины

В европейских странах растет число выявленных случаев заболевания коронавирусом, что являет собой прямую угрозу для эпидситуации в Украине. Европейская вспышка может привести к новой волне пандемии в Украине в январе.

Как сказал в интервью РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, Европа на данный момент является абсолютным "антилидером" по уровню заболеваемости COVID-19. Текущая вспышка заболевания была спровоцирована штаммом Дельта.

Он отметил, что она началась с трех стран: России, Португалии и Великобритании.

"Началось она с начала лета и потом переходило на другие страны, до Украины дошло осенью", – пояснил специалист и подчеркнул, что данная вспышка инфекции лишь набирает обороты.

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Ганиченко подчеркнул, что данная тенденция несет угрозу и для Украины, которая также расположена в европейском регионе. Он также отметил, что в Европе все новые и новые страны демонстрируют активный всплеск инфекции.

"Активно растет Швеция, Италия, Португалия, Франция уже набрала достаточно больших оборотов. Соответственно, такой тренд является угрожающим для Украины, которая только первый раз росла в рамках текущей волны", – сказав Ганиченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ганиченко оценил вероятность введения обязательной вакцинации для всех украинцев.