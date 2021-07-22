В Киеве увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 21 июля зарегистрировали 246 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 726 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Среди новых больных – 54 ребенка и 22 медика. Госпитализировали 402 человека, летальных случаев – 21. На утро 22 июля общее количество заражений достигло 2 246 656 человек, выздоровели – 2 183 003.

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Отметим, по состоянию на четверг, 22 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 192,8 млн человек. За минувший день выявлено 552 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 56 тыс., Бразилии – 54 тыс. и Великобритании – 44 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 июля зарегистрировали 232 новых случая COVID-19.