Киев остался в тройке лидеров по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 20 июля зарегистрировали 232 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 655 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Среди новых больных – 37 детей и 18 медиков. Госпитализировали 508 человек, летальных случаев – 13. На утро 21 июля общее количество заражений достигло 2 245 930 человек, выздоровели – 2 182 502.

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Отметим, по состоянию на среду, 21 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 192,2 млн человек. За минувший день выявлено 430 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 174,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 39 тыс., Индонезии – 34 тыс. и США – 32 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 июля зарегистрировали 228 новых случаев COVID-19.