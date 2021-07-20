В Киеве увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 19 июля зарегистрировали 228 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 598 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Среди новых больных – 23 ребенка и 13 медиков. Госпитализировали 279 человек, летальных случаев – 25. На утро 20 июля общее количество заражений достигло 2 245 275 человек, выздоровели – 2 181 925.

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Отметим, по состоянию на вторник, 20 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 191,6 млн человек. За минувший день выявлено 481 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,9 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 174,5 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 48 тыс., Индонезии – 44 тыс. и Индии – 38 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 июля зарегистрировали 82 новых случая COVID-19.