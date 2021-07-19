В Киеве за сутки зарегистрировали меньше 100 новых случаев COVID-19
В Киеве 18 июля зарегистрировали 82 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 182 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Среди новых больных – 11 детей. Госпитализировали 307 человек, летальных случаев – 5. На утро 19 июля общее количество заражений достигло 2 244 677 человек, выздоровели – 2 181 385.
Отметим, по состоянию на понедельник, 19 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 191,1 млн человек. За минувший день выявлено 445 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 174 млн.
За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 48 тыс., Индонезии – 44 тыс. и Индии – 38 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. Американское правительство передало препарат через глобальный фонд COVAX.
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